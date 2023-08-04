В США заявили об отказе бойцов ВСУ идти в наступление

Украинские бойцы отказываются идти в наступление после предыдущих провалов на фронте. Такое заявление сделал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире ютуб-канала Judge Napolitano – Judging Freedom. По его словам, сейчас огромное число украинцев призвали на службу, в результате чего они стали свидетелями, как их соотечественники погибли в попытках прорвать оборону ВС РФ.

"Они видели, как их соотечественники погибали в бессмысленных атаках, пытаясь прорвать российскую линию обороны. Теперь они отказываются идти в наступление", — сказал Макгрегор.

По данным полковника, украинский лидер Владимир Зеленский получает доклады об участившихся случаях сдачи в плен отчаявшихся бойцов ВСУ. При этом, как подчеркнул Макгрегор, Россия должным образом обращается с пленными, поэтому украинские солдаты понимают, что это их единственный шанс на спасение.