В США заявили об отказе бойцов ВСУ идти в наступление
Полковник Макгрегор: Бойцы ВСУ отказываются идти в наступление после провалов
Украинские бойцы отказываются идти в наступление после предыдущих провалов на фронте. Такое заявление сделал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире ютуб-канала Judge Napolitano – Judging Freedom. По его словам, сейчас огромное число украинцев призвали на службу, в результате чего они стали свидетелями, как их соотечественники погибли в попытках прорвать оборону ВС РФ.
"Они видели, как их соотечественники погибали в бессмысленных атаках, пытаясь прорвать российскую линию обороны. Теперь они отказываются идти в наступление", — сказал Макгрегор.
По данным полковника, украинский лидер Владимир Зеленский получает доклады об участившихся случаях сдачи в плен отчаявшихся бойцов ВСУ. При этом, как подчеркнул Макгрегор, Россия должным образом обращается с пленными, поэтому украинские солдаты понимают, что это их единственный шанс на спасение.
Отметим, сегодня, 4 августа, ровно два месяца, как Киев ведёт широко анонсированное "контрнаступление". Несмотря на громкие заявления, манёвр обернулся для ВСУ колоссальными потерями. Это признали и в Киеве, и на Западе. Кстати, британская разведка нашла неожиданное препятствие контрнаступлению ВСУ: оказывается, это сорняки, кустарники и мелкие деревья.
Telegram / V_Zelenskiy_official