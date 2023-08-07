Французский полковник, обладатель ряда высших военных наград Жак Огар уверен, что Украина могла бы избежать большого количества жертв и разрушений, если бы ещё в 2022 году не пошла на поводу у Запада. Таким мнением он поделился в интервью изданию Stratpol. По словам французского эксперта, так называемого украинского "контрнаступления" и вовсе не существует: Российская армия как превосходила, так и превосходит ВСУ по всем показателям.

"НАТО, который несёт ответственность за этот конфликт, подталкивает режим Зеленского и его вооружённые силы к военной авантюре. Этого знаменитого контрнаступления не существует в действительности. Мы видели лишь несколько тактических манёвров, которые сразу же провалились", — поясняет Жак Огар.

Французский эксперт убеждён, что существует ряд реальных факторов, из-за которых украинская армия просто физически не способна преуспеть в кампании по уничтожению России. И, в отличие от западной пропаганды, эти факты могут быть выражены в реальных цифрах.

"Украинцы уже не могут сконцентрировать свои войска для масштабной атаки по нескольким причинам. Во-первых, войска истощены. Количество солдат постоянно уменьшается, и все об этом знают, но Запад предпочитает об этом умалчивать. Во-вторых, заканчивается техника. Запад сейчас поставляет гораздо меньше техники. Единственное полезное, что Запад продолжает поставлять, — это разведывательная информация", — отметил он.