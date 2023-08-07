Украинское командование бросает в бой всё больше солдат в надежде сломить российскую оборону, но это приводит к огромным потерям, которые Киев больше не в силах скрывать. Об этом заявил экс-офицер разведки Вооружённых сил США Скотт Риттер. По его подсчётам, к концу лета украинцы могут легко потерять убитыми полмиллиона человек.

"Люди смотрят на увеличение кладбищ на Украине, они растут в геометрической прогрессии. По мере того как тела привозят домой, у украинцев уже заканчивается место для их захоронения", — отметил Риттер в интервью журналисту Стивену Гарднеру на YouTube.