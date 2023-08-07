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7 августа, 09:38

"На кладбищах закончились места": Ветеран разведки предрёк ВСУ окончательный крах к концу лета

Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер: Кладбища на Украине растут в геометрической прогрессии

Украинское командование бросает в бой всё больше солдат в надежде сломить российскую оборону, но это приводит к огромным потерям, которые Киев больше не в силах скрывать. Об этом заявил экс-офицер разведки Вооружённых сил США Скотт Риттер. По его подсчётам, к концу лета украинцы могут легко потерять убитыми полмиллиона человек.

"Люди смотрят на увеличение кладбищ на Украине, они растут в геометрической прогрессии. По мере того как тела привозят домой, у украинцев уже заканчивается место для их захоронения", — отметил Риттер в интервью журналисту Стивену Гарднеру на YouTube.

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Ранее ветеран американской разведки назвал победу России вопросом существования. По его словам, стране, которую с таким трудом поднимали из пепла девяностых, её граждане просто не позволят кануть в небытие. Ранее Скотт Риттер заявил, что Владимир Зеленский должен будет признать поражение Украины из-за провальных попыток контрнаступления украинской армии, хотя сейчас он всячески пытается создать иллюзию успеха ВСУ в глазах стран – членов НАТО.

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