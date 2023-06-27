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Регион
Опубликовано 27 июня 2023, 05:08
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Ветеран американской разведки назвал победу России вопросом существования

Экс-разведчик Скотт Риттер: Россия победит, потому что у неё нет другого выхода

Отставной американский разведчик Скотт Риттер предрёк победу Российской Федерации в конфликте с Украиной и Западом. Заявление прозвучало в его интервью для YouTube-канала U.S. Tour of Duty. По его словам, Россия не может потерпеть поражение, потому что для неё это вопрос существования.

"Россия, которую они любят, которую с таким трудом поднимали из пепла девяностых, канет в небытие. Поэтому для них это буквально борьба не на жизнь, а на смерть", — сказал аналитик.

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Ранее Скотт Риттер заявил, что Владимир Зеленский должен будет признать поражение Украины из-за провальных попыток контрнаступления украинской армии, хотя сейчас он всячески пытается создать иллюзию успеха ВСУ в глазах стран – членов НАТО. Делается это с одной целью — "ублажить" их в преддверии предстоящего саммита в Вильнюсе, где одной из главных тем повестки дня станет украинский вопрос.

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VK.com / Министерство обороны / Рафаэль Бершацкий

Марина Калегина
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