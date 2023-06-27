Ветеран американской разведки назвал победу России вопросом существования
Экс-разведчик Скотт Риттер: Россия победит, потому что у неё нет другого выхода
Отставной американский разведчик Скотт Риттер предрёк победу Российской Федерации в конфликте с Украиной и Западом. Заявление прозвучало в его интервью для YouTube-канала U.S. Tour of Duty. По его словам, Россия не может потерпеть поражение, потому что для неё это вопрос существования.
"Россия, которую они любят, которую с таким трудом поднимали из пепла девяностых, канет в небытие. Поэтому для них это буквально борьба не на жизнь, а на смерть", — сказал аналитик.
Ранее Скотт Риттер заявил, что Владимир Зеленский должен будет признать поражение Украины из-за провальных попыток контрнаступления украинской армии, хотя сейчас он всячески пытается создать иллюзию успеха ВСУ в глазах стран – членов НАТО. Делается это с одной целью — "ублажить" их в преддверии предстоящего саммита в Вильнюсе, где одной из главных тем повестки дня станет украинский вопрос.