Отставной американский разведчик Скотт Риттер предрёк победу Российской Федерации в конфликте с Украиной и Западом. Заявление прозвучало в его интервью для YouTube-канала U.S. Tour of Duty. По его словам, Россия не может потерпеть поражение, потому что для неё это вопрос существования.

"Россия, которую они любят, которую с таким трудом поднимали из пепла девяностых, канет в небытие. Поэтому для них это буквально борьба не на жизнь, а на смерть", — сказал аналитик.