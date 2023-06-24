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23 июня, 23:27

В США сообщили Зеленскому плохие новости из-за уничтожения техники НАТО

Экс-разведчик Риттер: Зеленскому придётся признать поражение из-за провала ВСУ

Украинский лидер Владимир Зеленский должен будет признать поражение Украины из-за провальных попыток контрнаступления украинской армии. Такое заявление сделал американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Риттер заметил, что Зеленский всячески пытается создать иллюзию успеха ВСУ в глазах стран – членов НАТО. Делается это с одной целью — "ублажить" их в преддверии предстоящего саммита в Вильнюсе, где одной из главных тем повестки дня станет украинский вопрос.

"Если приехать в Вильнюс 11 июля, в день, когда стартует саммит НАТО, имея при этом на руках лишь погибших украинцев, уничтоженную технику, сдавшихся в плен солдат <…>, то фальшивкой уже не отделаешься, придётся признавать, что проиграл войну. И под проигравшими я здесь имею в виду не только Украину, но и НАТО, коллективный Запад", — подчеркнул разведчик.

В Белом доме не стали оценивать ход контрнаступления Украины

В Белом доме не стали оценивать ход контрнаступления Украины

Ранее Лайф писал, что украинского президента Владимира Зеленского высмеяли за попытки оправдать провал контратаки ВСУ. По мнению общественности, он пытается переложить ответственность на США и НАТО, а Россия тем временем создала одну из лучших оборонительных армий мира.

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t.me / Zelenskiy / Official

Оксана Попова
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