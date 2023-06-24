В США сообщили Зеленскому плохие новости из-за уничтожения техники НАТО

Украинский лидер Владимир Зеленский должен будет признать поражение Украины из-за провальных попыток контрнаступления украинской армии. Такое заявление сделал американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Риттер заметил, что Зеленский всячески пытается создать иллюзию успеха ВСУ в глазах стран – членов НАТО. Делается это с одной целью — "ублажить" их в преддверии предстоящего саммита в Вильнюсе, где одной из главных тем повестки дня станет украинский вопрос.

"Если приехать в Вильнюс 11 июля, в день, когда стартует саммит НАТО, имея при этом на руках лишь погибших украинцев, уничтоженную технику, сдавшихся в плен солдат <…>, то фальшивкой уже не отделаешься, придётся признавать, что проиграл войну. И под проигравшими я здесь имею в виду не только Украину, но и НАТО, коллективный Запад", — подчеркнул разведчик.