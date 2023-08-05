В США назвали три города, которые потеряет Украина из-за "опасной игры" Киева
Экс-разведчик США Риттер: Россия освободит Одессу после уничтожения ВСУ
Если Киев продолжит вести "опасную игру" и будет пытаться затянуть конфликт, не соглашаясь ни на какие условия по его разрешению, российским войскам придётся разгромить их и освободить Одессу. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер на ютуб-канале U.S. Tour of Duty.
По его словам, в случае продолжения конфликта ВС РФ двинутся на запад. На своём пути российские войска уничтожат оставшиеся угрозы, разгромят ВСУ и освободят Одессу, а также Харьков и Николаев.
"Освободив их, они их уже не отдадут", — подчеркнул бывший разведчик.
Ранее генерал ВСУ Дмитрий Герега заявил о трудностях в наступлении на Южном направлении. Дело в том, что российские военные создали там эшелонированную систему заграждений. К тому же у украинской армии не хватает инженерной техники.
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