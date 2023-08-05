Если Киев продолжит вести "опасную игру" и будет пытаться затянуть конфликт, не соглашаясь ни на какие условия по его разрешению, российским войскам придётся разгромить их и освободить Одессу. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер на ютуб-канале U.S. Tour of Duty.

По его словам, в случае продолжения конфликта ВС РФ двинутся на запад. На своём пути российские войска уничтожат оставшиеся угрозы, разгромят ВСУ и освободят Одессу, а также Харьков и Николаев.

"Освободив их, они их уже не отдадут", — подчеркнул бывший разведчик.