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Регион
Опубликовано 5 августа 2023, 11:03
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В США назвали три города, которые потеряет Украина из-за "опасной игры" Киева

Экс-разведчик США Риттер: Россия освободит Одессу после уничтожения ВСУ

Если Киев продолжит вести "опасную игру" и будет пытаться затянуть конфликт, не соглашаясь ни на какие условия по его разрешению, российским войскам придётся разгромить их и освободить Одессу. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер на ютуб-канале U.S. Tour of Duty.

По его словам, в случае продолжения конфликта ВС РФ двинутся на запад. На своём пути российские войска уничтожат оставшиеся угрозы, разгромят ВСУ и освободят Одессу, а также Харьков и Николаев.

"Освободив их, они их уже не отдадут", — подчеркнул бывший разведчик.

В ВСУ пожаловались Зеленскому на непреодолимые трудности на фронте
В ВСУ пожаловались Зеленскому на непреодолимые трудности на фронте

Ранее генерал ВСУ Дмитрий Герега заявил о трудностях в наступлении на Южном направлении. Дело в том, что российские военные создали там эшелонированную систему заграждений. К тому же у украинской армии не хватает инженерной техники.

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Getty Images / graphixel

Евгения Колесникова
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