В ВСУ пожаловались на нехватку техники для прорыва российской обороны

У Вооружённых сил Украины возникают сложности во время наступления на Южном направлении, поскольку российские военные создали там эшелонированную систему заграждений. Кроме того, у украинской армии не хватает инженерной техники. Об этом рассказал командующий силами поддержки ВСУ бригадный генерал Дмитрий Герега.

"Противник устроил многоэшелонированную систему инженерных заграждений, которая состоит из нескольких полос протяжённостью от 10 до 40 километров каждая, их плотность достаточно велика", — приводит его слова телеграм-канал Военный медиацентр Украины.

Герега отметил, что на российских полосах заграждений есть минные поля, противотанковые рвы, проволочные помехи, бетонные пирамиды и ежи. Для их преодоления нужны обученные инженерно-сапёрные подразделения.

По его словам, в ВСУ есть пять таких батальонов. 200 человек готовились за рубежом, до конца августа обучение завершит ещё 150 человек. А вот специальной инженерной техники недостаточно, посетовал украинский военачальник.