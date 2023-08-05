В ЛНР из-за обстрела со стороны ВСУ погиб мирный житель города Кременная

Из-за обстрела со стороны ВСУ города Кременная в ЛНР погиб один мирный житель. Три человека получили травмы. Об этом сообщила администрация Кременского района.

"В результате вероломных обстрелов киевским режимом жилой инфраструктуры города Кременная было повреждено три жилых домостроения. Погиб один мирный житель, трое получили ранения", — сказано в сообщении в телеграм-канале.

Там добавили, что украинская сторона использует методы, которые присущи террористическим группировкам, не считаясь с жизнями мирного населения Донбасса.