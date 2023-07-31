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31 июля, 09:59

Песков назвал обстрелы ВСУ российской территории актами отчаяния на фоне неудач

Актами отчаяния на фоне неудач являются обстрелы украинскими войсками территории России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Конечно, киевский режим прибегает к подобной террористической тактике нанесения террористических ударов. Эти террористические удары нацелены именно на гражданские, именно на какие-то социальные цели", — добавил он.

Песков подчеркнул, что удары по гражданским объектам являются отвратительными, с чем Россия продолжит борьбу. При этом успехов на поле боя у Киева нет, напомнил представитель Кремля.

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Ранее Песков уже говорил, что контрнаступление Киева не получается так, как оно задумывалось. По его словам, успехов у противника на поле боя нет, Незалежная находится в трудной ситуации.

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Getty Images / Sefa Karacan

Александр Юнашев
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