Песков назвал обстрелы ВСУ российской территории актами отчаяния на фоне неудач

Актами отчаяния на фоне неудач являются обстрелы украинскими войсками территории России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Конечно, киевский режим прибегает к подобной террористической тактике нанесения террористических ударов. Эти террористические удары нацелены именно на гражданские, именно на какие-то социальные цели", — добавил он.

Песков подчеркнул, что удары по гражданским объектам являются отвратительными, с чем Россия продолжит борьбу. При этом успехов на поле боя у Киева нет, напомнил представитель Кремля.