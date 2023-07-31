В США назвали главный страх Запада на Украине

Западные страны активно подгоняют Киев к проведению контрнаступления, хотя понятно, что ВСУ не добьются успехов в операции. Как объяснил американский политолог Джон Миршаймер в беседе с The Grayzone, США и их союзники просто опасаются проигрыша Украины.

"Запад очень боится, что время уходит, что, если украинцы не продемонстрируют значительных успехов на поле боя в 2023 году, общественная поддержка войны иссякнет, украинцы проиграют — проиграет и Запад", — сказал он.

Миршаймер объяснил, что украинские войска использовали в наступлении обученные и вооружённые натовские подразделения, но в результате даже с их помощью ВСУ не добрались до первых оборонительных рубежей Российской армии. Итогом стали большие потери. По его мнению, для экспертов по военной тактике очевидно, что у Украины не получится добиться значительного прогресса.