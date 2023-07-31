В США заявили о потере солдат ВСУ в "промышленных масштабах"

Украинские войска несут колоссальные потери на фронте, которые сопоставимы с "промышленными". Такое мнение высказал на YouTube-канале экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

"Украинские войска растрачивают человеческие жизни в промышленных масштабах в надежде заручиться политической поддержкой, но, я думаю, уже ясно, что этой поддержки уже не будет. НАТО отправило Украине уже почти всё, что могло", — подчеркнул он.

Макгрегор считает, что украинская армия не выстоит перед ВС РФ, которые достигают больших успехов на фронте, а особенно — на Купянском направлении. Изменить ситуацию для ВСУ, по его мнению, могут поставки истребителей F-16, но когда они появятся у Киева — неизвестно.

Негативно сказывается на ВСУ и неспособность инфраструктуры Украины обслуживать армию, в то время как Россия наращивает военный потенциал всё больше с каждым днём, добавил Макгрегор.