В действиях ВСУ усмотрели возможное начало нового этапа контрнаступления

Усилия украинских военных по прорыву российской обороны могут указывать на то, что ВСУ начали новый этап контрнаступления. Об этом сообщает телеканал CNN.

Как утверждается, украинские войска удваивают усилия по прорыву мощной обороны российских сил. Аналитик Института изучения войны Джордж Баррос отметил, что на начало нового этапа также указывает появившаяся информация о том, что Киев кинул в бой батальоны и бригады полного состава.

Он добавил, что до этого момента попытки ВСУ прорвать оборону РФ натыкались на многоуровневые линии защиты, танковые ловушки, плотные минные поля и работу российской авиации, которая использует слабые места в ПВО для поражения украинских подразделений. По мнению эксперта, всё это делает "механизированное проникновение такого масштаба" весьма затруднительным.