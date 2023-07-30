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Опубликовано 30 июля 2023, 18:15
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ВСУ пожаловались на огромные потери в подготовленных Западом подразделениях

NYT: В ВСУ говорят о больших потерях в подготовленных Западом подразделениях

Украинские военнослужащие заявили о больших потерях в специальных подразделениях, бойцы которых прошли подготовку на Западе. The New York Times пообщалась с одним из военнослужащих из 23-й бригады, обученной для контрнаступления.

В беседе с газетой он рассказал, что бригаду отправили в зону боевых действий без нужной поддержки артиллерии. В результате одного столкновения ВСУ потеряли девять из десяти иностранных бронемашин MaxxPro.

"[Они] не выжили", — так он высказался об экипажах бронемашин украинских военных.

По словам военнослужащего, более чем за месяц его батальон понёс такие огромные потери, что на передовой осталось лишь 10 бойцов. По данным СМИ, другое подразделение, которое обучали в июне, за четыре дня настолько сильно сократилось, что ему пришлось отступить.

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Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил о завершении контрнаступления Украины из-за неудач на фронте. По его словам, обещания, которые власти Украины давали относительно прорыва к Азовскому морю, разбились, столкнувшись с первой линией обороны РФ.

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Getty Images / Pierre Crom

Никита Осипов
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