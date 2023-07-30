"Сложности" с контрнаступом: В Италии вдруг заговорили о политическом разрешении конфликта на Украине

Исход конфликта на Украине может определить не ситуация в зоне боевых действий, а политический выбор. Об этом заявил глава Минобороны Италии Гвидо Крозетто на фоне провалов Вооружённых сил Украины в ходе так называемого контрнаступления. Он заметил, что российская оборона "осложняет" действия ВСУ.

"Ситуация находится в состоянии застоя, что обещает ещё долгое продолжение [конфликта]. Украинское контрнаступление, как многие предполагали, наткнулось на сложности. <...> Поэтому политический выбор мог бы определить исход конфликта", — сказал министр в беседе с Corriere della Sera.

Гвидо Крозетто также порассуждал о том, что события, которые нарушают привычный ход жизни, заставляют забывать о ценности свободы и демократии. Причём это, как отметил министр, может стать фактором, ускоряющим мирный процесс. Также он напомнил, что приближаются президентские выборы в США, которые могут изменить позицию этой страны.