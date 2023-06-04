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4 июня, 09:10

"Неминуемая гибель": В Италии объяснили, почему у Украины нет будущего даже с западными деньгами

Экономист из Италии Палермо считает, что Украину уничтожат долги перед США и ЕС

Долговые обязательства перед Соединёнными Штатами и Евросоюзом потянут Украину на дно, у этой страны нет будущего, её ждёт неминуемая гибель. Таким мнением поделился экономист Джулио Палермо в интервью итальянскому изданию l'Antidiplomatico.

"Спустя год после начала конфликта на Украине экономическая и военная ситуация в стране стала отчаянной. У Украины нет будущего", сказал он.

По убеждению эксперта, для Вашингтона Украина всего лишь инструмент в противостоянии с Москвой и это обернётся для Киева трагедией и тотальной зависимостью от военной и финансовой помощи Запада. Палермо подчеркнул, что сейчас Незалежная выживает благодаря международным кредитам, но шансов их погасить нет. Так что, пережив боевые действия, государство погибнет от многочисленных долгов перед США и ЕС.

Украину объявили одной из самых несчастных стран мира

Украину объявили одной из самых несчастных стран мира

Ранее The Economist писал, что Украина может дорого заплатить за кредит по чрезвычайной программе Международного валютного фонда (МВФ) из-за надбавок к процентам и выдвигаемых фондом требований. А издание Politico спрогнозировало затяжной долговой кризис в стране, так как госдолг страны по итогам 2022 года превысил 107,46 миллиарда долларов. В самом же Киеве верят, что закроют кредиты за 35 лет.

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Татьяна Миссуми
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