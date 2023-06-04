Долговые обязательства перед Соединёнными Штатами и Евросоюзом потянут Украину на дно, у этой страны нет будущего, её ждёт неминуемая гибель. Таким мнением поделился экономист Джулио Палермо в интервью итальянскому изданию l'Antidiplomatico.

"Спустя год после начала конфликта на Украине экономическая и военная ситуация в стране стала отчаянной. У Украины нет будущего", — сказал он.

По убеждению эксперта, для Вашингтона Украина всего лишь инструмент в противостоянии с Москвой и это обернётся для Киева трагедией и тотальной зависимостью от военной и финансовой помощи Запада. Палермо подчеркнул, что сейчас Незалежная выживает благодаря международным кредитам, но шансов их погасить нет. Так что, пережив боевые действия, государство погибнет от многочисленных долгов перед США и ЕС.