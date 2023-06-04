"Неминуемая гибель": В Италии объяснили, почему у Украины нет будущего даже с западными деньгами
Экономист из Италии Палермо считает, что Украину уничтожат долги перед США и ЕС
Долговые обязательства перед Соединёнными Штатами и Евросоюзом потянут Украину на дно, у этой страны нет будущего, её ждёт неминуемая гибель. Таким мнением поделился экономист Джулио Палермо в интервью итальянскому изданию l'Antidiplomatico.
"Спустя год после начала конфликта на Украине экономическая и военная ситуация в стране стала отчаянной. У Украины нет будущего", — сказал он.
По убеждению эксперта, для Вашингтона Украина всего лишь инструмент в противостоянии с Москвой и это обернётся для Киева трагедией и тотальной зависимостью от военной и финансовой помощи Запада. Палермо подчеркнул, что сейчас Незалежная выживает благодаря международным кредитам, но шансов их погасить нет. Так что, пережив боевые действия, государство погибнет от многочисленных долгов перед США и ЕС.
Ранее The Economist писал, что Украина может дорого заплатить за кредит по чрезвычайной программе Международного валютного фонда (МВФ) из-за надбавок к процентам и выдвигаемых фондом требований. А издание Politico спрогнозировало затяжной долговой кризис в стране, так как госдолг страны по итогам 2022 года превысил 107,46 миллиарда долларов. В самом же Киеве верят, что закроют кредиты за 35 лет.
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