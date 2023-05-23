Украину объявили одной из самых несчастных стран мира

Украина стала одной из самых несчастных стран мира, у неё восьмое место в соответствующем рейтинге. Такое сообщение опубликовала британская газета The Telegraph.

По соседству с Украиной в рейтинге находятся Йемен — 7-е место и Куба — 9-е место. Россия находится на 79-й строчке в списке "несчастных" стран. Лидерами рейтинга стали Зимбабве, Венесуэла и Сирия, а самой счастливой оказалась Швейцария.

В настоящее время "индекс нищеты" составляет Стив Ханке, профессор прикладной экономики Университета Джонса Хопкинса. Модель построена на экономических показателях государств: инфляция, уровень безработицы, ставки по кредиту и валовый внутренний продукт (ВВП).