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23 мая, 10:09

Украину объявили одной из самых несчастных стран мира

The Telegraph: Украина вошла в топ-10 стран по "индексу нищеты"

Украина стала одной из самых несчастных стран мира, у неё восьмое место в соответствующем рейтинге. Такое сообщение опубликовала британская газета The Telegraph.

По соседству с Украиной в рейтинге находятся Йемен — 7-е место и Куба — 9-е место. Россия находится на 79-й строчке в списке "несчастных" стран. Лидерами рейтинга стали Зимбабве, Венесуэла и Сирия, а самой счастливой оказалась Швейцария.

В настоящее время "индекс нищеты" составляет Стив Ханке, профессор прикладной экономики Университета Джонса Хопкинса. Модель построена на экономических показателях государств: инфляция, уровень безработицы, ставки по кредиту и валовый внутренний продукт (ВВП).

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Ранее агентство Moody's понизило рейтинг Украины со значения "Саа3" до "Са" со стабильным прогнозом. Причиной тому стал конфликт на территории страны.

Обложка ©

Pixabay

Юрий Лысенко
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