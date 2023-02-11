Moody's понизило рейтинг Украины

Международное рейтинговое агентство Moody's заявило о снижении рейтинга Украины с "Caa3" до "Ca" со стабильным прогнозом.

"Moody's сегодня понизило долгосрочный рейтинг эмитента в иностранной и местной валюте и рейтинг старшего необеспеченного долга в иностранной валюте до "Ca" с "Caa3" и поменяло прогноз на стабильный с негативного", — говорится в заявлении агентства.

На понижение рейтинга оказал влияние конфликт в стране. Стабильный прогноз в свою очередь отражает сбалансированность рисков, свойственную рейтингу "Ca".