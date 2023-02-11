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11 февраля, 02:52

Moody's понизило рейтинг Украины

Агентство Moody's понизило рейтинг Украины с "Caa3" до "Ca" со стабильным прогнозом

Международное рейтинговое агентство Moody's заявило о снижении рейтинга Украины с "Caa3" до "Ca" со стабильным прогнозом.

"Moody's сегодня понизило долгосрочный рейтинг эмитента в иностранной и местной валюте и рейтинг старшего необеспеченного долга в иностранной валюте до "Ca" с "Caa3" и поменяло прогноз на стабильный с негативного", — говорится в заявлении агентства.

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На понижение рейтинга оказал влияние конфликт в стране. Стабильный прогноз в свою очередь отражает сбалансированность рисков, свойственную рейтингу "Ca".

Ранее бывший государственный секретарь при МИД Франции по делам Европы Пьер Лелуш заявил, что западные страны не смогут постоянно направлять миллиарды евро на поддержку Украины. Лелуш уверен, что "время необязательно играет в пользу Украины, чей ВВП упал на 35%, а инфраструктура сильно разрушена".

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова
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