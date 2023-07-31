Песков: Контрнаступление Киева не получается так, как оно задумывалось

Контрнаступление Вооружённых сил Украины не получается таким, каким оно задумывалось, успехов у противника нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Никаких успехов у киевского режима нет. Более того, киевский режим находится в весьма и весьма трудной ситуации. Очевидно, что контрнаступление у Украины не получается так, как оно задумывалось в Киеве", — отметил представитель Кремля.