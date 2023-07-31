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31 июля, 09:37

Песков: Контрнаступление Киева не получается так, как оно задумывалось

Контрнаступление Вооружённых сил Украины не получается таким, каким оно задумывалось, успехов у противника нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Никаких успехов у киевского режима нет. Более того, киевский режим находится в весьма и весьма трудной ситуации. Очевидно, что контрнаступление у Украины не получается так, как оно задумывалось в Киеве",  отметил представитель Кремля.

Путин раскрыл количество потерянной в ходе контрнаступления техники ВСУ

Путин раскрыл количество потерянной в ходе контрнаступления техники ВСУ

Напомним, "грандиозное" контрнаступление, которое широко анонсировали украинские и западные СМИ на протяжении нескольких месяцев, началось 4 июня. Однако, несмотря на громкие заявления киевских политиков, манёвр обернулся для ВСУ огромными потерями, которые, по данным Минобороны РФ, уже превысили 26 тысяч. Киевские власти признали медленный ход контрнаступления, но в провале почему-то решили обвинить западных партнёров. Ранее экс-разведчик ВС США Скотт Риттер и вовсе заявил о завершении контрнаступления Украины из-за неудач на фронте.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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