Регион

Уведомления отключены

5 августа, 06:57

Мирная жительница Горловки погибла при обстреле украинскими войсками

Мэр Приходько: Жительница Горловки погибла при обстреле украинскими войсками

Мирная жительница Горловки (Донецкая Народная Республика, ДНР) погибла в результате обстрела украинскими войсками. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

"В результате украинской вооружённой агрессии погибла мирная жительница Горловки. Светлая память", — написал градоначальник в своём телеграм-канале.

Также в результате обстрела повреждены два жилых дома в Чистом переулке в Никитовском районе.

Песков назвал обстрелы ВСУ российской территории актами отчаяния на фоне неудач

Песков назвал обстрелы ВСУ российской территории актами отчаяния на фоне неудач

Ранее Лайф писал, что в Донецке до 11 человек выросло число пострадавших при обстреле, погибли трое. Лайф публиковал видео с последствиями удара.

Обложка ©

ТАСС / URA.RU / EDUARD KORNIYENKO

Никита Никонов
  • Новости
  • Происшествия
  • ДНР

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров