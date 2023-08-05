Мирная жительница Горловки погибла при обстреле украинскими войсками
Мэр Приходько: Жительница Горловки погибла при обстреле украинскими войсками
Мирная жительница Горловки (Донецкая Народная Республика, ДНР) погибла в результате обстрела украинскими войсками. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.
"В результате украинской вооружённой агрессии погибла мирная жительница Горловки. Светлая память", — написал градоначальник в своём телеграм-канале.
Также в результате обстрела повреждены два жилых дома в Чистом переулке в Никитовском районе.
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ТАСС / URA.RU / EDUARD KORNIYENKO