Горящие машины и воронка от снаряда: Появилось видео с места массированного обстрела ВСУ центра Донецка
Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ попали на видео
Обстрел Донецка со стороны ВСУ. Обложка © t.me / kulemzin_donetsk
Появились кадры с места обстрела ВСУ центра Донецка. На видео, опубликованном в телеграм-канале военкора Андрея Руденко, попали горящие легковушки и автобус.
Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ. Видео © t.me / RtrDonetsk
Также заметна воронка от снаряда. Предположительно, обстрел вёлся из РСЗО HIMARS. Точное число жертв пока не известно. По данным мэра города Алексея Кулемзина, в результате атаки погиб один человек, ещё трое ранены. При этом Руденко сообщает, что при обстреле два человека погибли, более пяти мирных жителей получили ранения.
Ранее Лайф писал, что украинские войска утром в понедельник, 31 июля, нанесли удар по центру Донецка. В результате обстрела Ворошиловского района загорелись две легковые машины и маршрутный автобус.