Горящие машины и воронка от снаряда: Появилось видео с места массированного обстрела ВСУ центра Донецка

Также заметна воронка от снаряда. Предположительно, обстрел вёлся из РСЗО HIMARS. Точное число жертв пока не известно. По данным мэра города Алексея Кулемзина, в результате атаки погиб один человек, ещё трое ранены. При этом Руденко сообщает, что при обстреле два человека погибли, более пяти мирных жителей получили ранения.