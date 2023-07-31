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31 июля, 07:53

Горящие машины и воронка от снаряда: Появилось видео с места массированного обстрела ВСУ центра Донецка

Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ попали на видео

<p>Обстрел Донецка со стороны ВСУ. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/kulemzin_donetsk/19296" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kulemzin_donetsk</a></p>

Обстрел Донецка со стороны ВСУ. Обложка © t.me / kulemzin_donetsk

Появились кадры с места обстрела ВСУ центра Донецка. На видео, опубликованном в телеграм-канале военкора Андрея Руденко, попали горящие легковушки и автобус.

Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ. Видео © t.me / RtrDonetsk

Также заметна воронка от снаряда. Предположительно, обстрел вёлся из РСЗО HIMARS. Точное число жертв пока не известно. По данным мэра города Алексея Кулемзина, в результате атаки погиб один человек, ещё трое ранены. При этом Руденко сообщает, что при обстреле два человека погибли, более пяти мирных жителей получили ранения.

  • Обстрел Донецка со стороны ВСУ. Обложка © t.me / kulemzin_donetsk
    Обстрел Донецка со стороны ВСУ. Обложка © t.me / kulemzin_donetsk
  • Обстрел Донецка со стороны ВСУ. Обложка © t.me / kulemzin_donetsk
    Обстрел Донецка со стороны ВСУ. Обложка © t.me / kulemzin_donetsk
  • Обстрел Донецка со стороны ВСУ. Обложка © t.me / kulemzin_donetsk
    Обстрел Донецка со стороны ВСУ. Обложка © t.me / kulemzin_donetsk

Обстрел Донецка со стороны ВСУ. Обложка © t.me / kulemzin_donetsk

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ВСУ обстреляли левобережье Херсонской области, есть погибший

ВСУ обстреляли левобережье Херсонской области, есть погибший

Ранее Лайф писал, что украинские войска утром в понедельник, 31 июля, нанесли удар по центру Донецка. В результате обстрела Ворошиловского района загорелись две легковые машины и маршрутный автобус.

Иван Косицын
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