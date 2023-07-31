ВСУ обстреляли левобережье Херсонской области, есть погибший
Один человек погиб при обстреле ВСУ города Алёшки Херсонской области
Украинские войска обстреляли гражданскую инфраструктуру населённых пунктов левобережья Херсонщины. В результате атаки города Алёшки погиб мирный житель. Об этом сообщил представитель экстренных служб Херсонской области.
"Вчера в течение дня ВСУ выпустили из ствольной артиллерии по населённому пункту Алёшки 14 снарядов... В результате обстрела населённого пункта Алёшки один мирный житель погиб", — говорится в сообщении.
Также противник выпустил девять снарядов по Новой Каховке, семь — по Великой Лепетихе и ещё столько же по селу Каиры. Кроме того, ВСУ обстреляли Песчановку и Кардашинку. По ним было выпущено по восемь снарядов. Причём ночью украинские военные продолжили обстрел. В общей сложности они выпустили по Новой Каховке, Каховке, Горностаевке и Корсунке 29 снарядов.
Ранее сообщалось, что ВСУ вновь обстреляли пункт пропуска Шебекино в Белгородской области. Противник выпустил три мины, предположительно, калибра 60 миллиметров.
t.me / V_Zelenskiy_official