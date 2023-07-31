ВСУ обстреляли левобережье Херсонской области, есть погибший

Также противник выпустил девять снарядов по Новой Каховке, семь — по Великой Лепетихе и ещё столько же по селу Каиры. Кроме того, ВСУ обстреляли Песчановку и Кардашинку. По ним было выпущено по восемь снарядов. Причём ночью украинские военные продолжили обстрел. В общей сложности они выпустили по Новой Каховке, Каховке, Горностаевке и Корсунке 29 снарядов.