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31 июля, 07:05

ВСУ обстреляли левобережье Херсонской области, есть погибший

Один человек погиб при обстреле ВСУ города Алёшки Херсонской области

Украинские войска обстреляли гражданскую инфраструктуру населённых пунктов левобережья Херсонщины. В результате атаки города Алёшки погиб мирный житель. Об этом сообщил представитель экстренных служб Херсонской области.

"Вчера в течение дня ВСУ выпустили из ствольной артиллерии по населённому пункту Алёшки 14 снарядов... В результате обстрела населённого пункта Алёшки один мирный житель погиб", — говорится в сообщении.

Также противник выпустил девять снарядов по Новой Каховке, семь — по Великой Лепетихе и ещё столько же по селу Каиры. Кроме того, ВСУ обстреляли Песчановку и Кардашинку. По ним было выпущено по восемь снарядов. Причём ночью украинские военные продолжили обстрел. В общей сложности они выпустили по Новой Каховке, Каховке, Горностаевке и Корсунке 29 снарядов.

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Ранее сообщалось, что ВСУ вновь обстреляли пункт пропуска Шебекино в Белгородской области. Противник выпустил три мины, предположительно, калибра 60 миллиметров.

Обложка ©

t.me / V_Zelenskiy_official

Светлана Оперук
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