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31 июля, 05:43

Российские войска сорвали попытки ВСУ закрепиться в Старомайорском

ВС РФ помешали ВСУ закрепиться в Старомайорском на Южно-Донецком направлении

Российские войска на Южно-Донецком направлении при поддержке артиллерии продолжают отражать попытки бойцов ВСУ закрепиться в северных районах села Старомайорское в ДНР. В результате действий ВС РФ противник несёт потери, рассказал глава пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов. Его заявление приводит РИА "Новости".

Он также добавил, что несколько украинских военных были взяты в плен. Кроме того, подразделения группировки войск "Восток" за сутки уничтожили танк Leopard, несколько БМП, гаубицы M777 и Д-20.

Чехов также отметил и роль российской авиации, поразившей пункты временной дислокации ВСУ, скопления живой силы и военной техники в районах Старомайорского, совхоза "Октябрь" и Макаровки.

В Запорожской области нанесён удар по трём районам сосредоточения ВСУ

В Запорожской области нанесён удар по трём районам сосредоточения ВСУ

Ранее Лайф писал, что ВС РФ контратаковали на Времевском выступе, выбив ВСУ из Старомайорского. В результате близи этого населённого пункта группа украинских военных попала в плен, заявил председатель запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

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ТАСС / Андрей Рубцов

Иван Косицын
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