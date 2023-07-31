Российские войска сорвали попытки ВСУ закрепиться в Старомайорском

Российские войска на Южно-Донецком направлении при поддержке артиллерии продолжают отражать попытки бойцов ВСУ закрепиться в северных районах села Старомайорское в ДНР. В результате действий ВС РФ противник несёт потери, рассказал глава пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов. Его заявление приводит РИА "Новости".

Он также добавил, что несколько украинских военных были взяты в плен. Кроме того, подразделения группировки войск "Восток" за сутки уничтожили танк Leopard, несколько БМП, гаубицы M777 и Д-20.

Чехов также отметил и роль российской авиации, поразившей пункты временной дислокации ВСУ, скопления живой силы и военной техники в районах Старомайорского, совхоза "Октябрь" и Макаровки.