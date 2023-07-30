В Запорожской области нанесён удар по трём районам сосредоточения ВСУ

Разведка российских сил вскрыла места сосредоточения украинских военных в Запорожской области. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Евгений Балицкий. По трём точкам был нанесён удар.

"Нашей разведкой вскрыто три района сосредоточения противника, по которым нанесён огневой удар, уничтожена механизированная рота противника", — написал он в телеграм-канале.

Балицкий добавил, что за сутки ВСУ пытались 28 раз обстрелять населённые пункты Запорожской области на Пологовском, Токмакском и Васильевском направлениях. По его словам, обстановка вблизи Работина обострилась. На Ореховском направлении украинские военные хотели прорвать оборону, но столкнулись с отпором российских подразделений, в результате противник понёс значительные потери и отошёл на свои позиции.