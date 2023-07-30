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30 июля, 09:51

В Запорожской области нанесён удар по трём районам сосредоточения ВСУ

Балицкий: В Запорожской области нанесён удар по трём районам сосредоточения ВСУ

<p>В Запорожской области российские силы нанесли удар по трём районам сосредоточения ВСУ. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/BalitskyEV/1419" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Балицкий Евгений</a></p>

В Запорожской области российские силы нанесли удар по трём районам сосредоточения ВСУ. Обложка © Telegram / Балицкий Евгений

Разведка российских сил вскрыла места сосредоточения украинских военных в Запорожской области. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Евгений Балицкий. По трём точкам был нанесён удар.

"Нашей разведкой вскрыто три района сосредоточения противника, по которым нанесён огневой удар, уничтожена механизированная рота противника", — написал он в телеграм-канале.

Балицкий добавил, что за сутки ВСУ пытались 28 раз обстрелять населённые пункты Запорожской области на Пологовском, Токмакском и Васильевском направлениях. По его словам, обстановка вблизи Работина обострилась. На Ореховском направлении украинские военные хотели прорвать оборону, но столкнулись с отпором российских подразделений, в результате противник понёс значительные потери и отошёл на свои позиции.

ВСУ за сутки потеряли на Краснолиманском направлении до 140 солдат

ВСУ за сутки потеряли на Краснолиманском направлении до 140 солдат

Ранее Лайф писал, что ВС РФ контратаковали на Времевском выступе, выбив ВСУ из Старомайорского. В результате близи этого населённого пункта группа украинских военных попала в плен.

Никита Осипов
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