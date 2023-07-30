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Опубликовано 30 июля 2023, 07:44
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ВСУ за сутки потеряли на Краснолиманском направлении до 140 солдат

Минобороны: ВС РФ отбили три атаки ВСУ на Краснолиманском направлении

Российские войска за минувшие сутки отразили три атаки бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В ходе брифинга представитель военного ведомства уточнил, что ВС РФ отбили атаки противника в районе населённого пункта Ковалёвка Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества. В общей сложности в результате прошедших неудачных атак Украина потеряла до 140 солдат, две боевые бронированные машины, три автомобиля и гаубицу Д-30.

Также Конашенков отметил, что нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населённых пунктов Торское, Серебрянка, Григоровка ДНР, Червоная Диброва, Невское и западнее Нововодяного ЛНР.

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Ранее сообщалось, что Южная группировка ВС РФ с помощью ударов авиации и огня артиллерии отразила семь атак ВСУ на Донецком направлении. Противник нападал в Клещеевке, Андреевке и Красногоровке ДНР. В результате успешного отражение атак ВСУ удалось уничтожить до 190 украинских военных.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Иван Косицын
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