ВСУ за сутки потеряли на Краснолиманском направлении до 140 солдат

Российские войска за минувшие сутки отразили три атаки бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В ходе брифинга представитель военного ведомства уточнил, что ВС РФ отбили атаки противника в районе населённого пункта Ковалёвка Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества. В общей сложности в результате прошедших неудачных атак Украина потеряла до 140 солдат, две боевые бронированные машины, три автомобиля и гаубицу Д-30.

Также Конашенков отметил, что нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населённых пунктов Торское, Серебрянка, Григоровка ДНР, Червоная Диброва, Невское и западнее Нововодяного ЛНР.