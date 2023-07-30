ВС РФ отразили семь атак ВСУ на Донецком направлении и уничтожили до 190 военных

Южная группировка ВС РФ с помощью ударов авиации и огня артиллерии отразила семь атак ВСУ на Донецком направлении. Как уточнил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, противник нападал в Клещеевке, Андреевке и Красногоровке ДНР.

В результате успешного отражение атак ВСУ удалось уничтожить до 190 украинских военных, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две артиллерийские системы М777 американского производства и гаубицы "Мста-Б" и Д-20. Вместе с тем, продолжил генерал-лейтенант, российские войска нанесли поражение противнику в районах населённых пунктов Дружба, Бердычи, Клещеевка, Авдеевка, Красное и Победа в Донецкой Народной Республике. При этом в Дзержинске ВС России удалось ликвидировать склад боеприпасов 24-й бригады теробороны.