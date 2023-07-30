Регион

Уведомления отключены

30 июля, 07:33

ВС РФ отразили семь атак ВСУ на Донецком направлении и уничтожили до 190 военных

Южная группировка ВС РФ с помощью ударов авиации и огня артиллерии отразила семь атак ВСУ на Донецком направлении. Как уточнил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, противник нападал в Клещеевке, Андреевке и Красногоровке ДНР.

В результате успешного отражение атак ВСУ удалось уничтожить до 190 украинских военных, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две артиллерийские системы М777 американского производства и гаубицы "Мста-Б" и Д-20. Вместе с тем, продолжил генерал-лейтенант, российские войска нанесли поражение противнику в районах населённых пунктов Дружба, Бердычи, Клещеевка, Авдеевка, Красное и Победа в Донецкой Народной Республике. При этом в Дзержинске ВС России удалось ликвидировать склад боеприпасов 24-й бригады теробороны.

Рогов заявил об успешной контратаке российских военных на Времевском выступе

Рогов заявил об успешной контратаке российских военных на Времевском выступе

Ранее МО РФ заявило о пресечении попытки Киева атаковать объекты Крыма 25 БПЛА. Пострадавших в результате происшествий нет, разрушений также не зафиксировано.

Обложка ©

ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Светлана Оперук
  • Новости
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция на Украине
  • ВСУ
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров