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Опубликовано 30 июля 2023, 07:33
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ВС РФ отразили семь атак ВСУ на Донецком направлении и уничтожили до 190 военных

Южная группировка ВС РФ с помощью ударов авиации и огня артиллерии отразила семь атак ВСУ на Донецком направлении. Как уточнил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, противник нападал в Клещеевке, Андреевке и Красногоровке ДНР.

В результате успешного отражение атак ВСУ удалось уничтожить до 190 украинских военных, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две артиллерийские системы М777 американского производства и гаубицы "Мста-Б" и Д-20. Вместе с тем, продолжил генерал-лейтенант, российские войска нанесли поражение противнику в районах населённых пунктов Дружба, Бердычи, Клещеевка, Авдеевка, Красное и Победа в Донецкой Народной Республике. При этом в Дзержинске ВС России удалось ликвидировать склад боеприпасов 24-й бригады теробороны.

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Ранее МО РФ заявило о пресечении попытки Киева атаковать объекты Крыма 25 БПЛА. Пострадавших в результате происшествий нет, разрушений также не зафиксировано.

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ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Евгения Колесникова
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