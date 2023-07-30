Российские военные пресекли попытку 25 украинских БПЛА атаковать Крым
МО РФ заявило о пресечении попытки Киева атаковать объекты Крыма 25 беспилотниками
Российские военные пресекли попытку киевского режима атаковать Крым беспилотниками самолётного типа. Как заявили в Министерстве обороны РФ, ВСУ намеревались осуществить террористический акт при помощи 25 дронов.
"Шестнадцать украинских БПЛА уничтожены огнём средств ПВО. Ещё девять украинских беспилотников подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, не достигнув цели, потерпели крушение в акватории Чёрного моря и мыса Тарханкут", — сообщили в Минобороны.
Пострадавших в результате происшествий нет, разрушений также не зафиксировано.
Ранее стало известно, что сегодня ночью украинские войска предприняли очередную попытку атаковать Москву. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, в результате инцидента незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях Москвы-Сити. Пострадавших нет. По данным Минобороны, Киев намеревался атаковать столицу при помощи трёх БПЛА, но попытка была пресечена.
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