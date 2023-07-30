Российские военные пресекли попытку 25 украинских БПЛА атаковать Крым

Российские военные пресекли попытку киевского режима атаковать Крым беспилотниками самолётного типа. Как заявили в Министерстве обороны РФ, ВСУ намеревались осуществить террористический акт при помощи 25 дронов.

"Шестнадцать украинских БПЛА уничтожены огнём средств ПВО. Ещё девять украинских беспилотников подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, не достигнув цели, потерпели крушение в акватории Чёрного моря и мыса Тарханкут", — сообщили в Минобороны.

Пострадавших в результате происшествий нет, разрушений также не зафиксировано.