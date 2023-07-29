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29 июля, 15:14

"Обломают зубы" : В Госдуме предостерегли Киев от попыток атаковать Крым

Депутат Ивлев словами "обломают зубы" предостерёг Киев от попыток атаковать Крым

Депутат Государственной думы от Крыма генерал-майор запаса Леонид Ивлев предупредил, что Украина "обломает зубы", если попытается напасть на полуостров. Так он прокомментировал слова начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова о подобных планах.

"Зубы обломают, если попытаются что-то предпринять в отношении Крыма", — заверил Ивлев.

Он сравнил Буданова с Чеширским Котом из сказки Льюиса Кэрролла "Алиса в Стране чудес". Улыбка того кота без рта и без зубов появлялась тогда, когда кота на самом деле не было.

"Похоже, Буданов со своими сказочными заявлениями — это Чеширский Кот. А попытается зайти в Крым — будет как улыбка кота без рта и без зубов", — заключил депутат в интервью РИА "Новости".

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Напомним, в апреле Россия объявила в международный розыск главу ГУР Буданова за подрыв Крымского моста, который произошёл в октябре прошлого года. Он заочно арестован. Всего Буданову предъявлены обвинения по четырём статьям УК РФ.

Обложка ©

Wikipedia / Vyacheslav Argenberg

Андрей Григорьев
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