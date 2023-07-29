Регион

Уведомления отключены

29 июля, 13:42

Киев получит дырку от бублика: В Крыму жёстко ответили Буданову на угрозу вторжения

Глава АСНК Чегринец: Украина получит дырку от бублика вместо Крыма

Украина хочет получить Крым, но в результате останется с дыркой от бублика, то есть ни с чем, ведь полуостров защищён от попыток вторжения. Такое заявление в беседе с РИА "Новости" сделал сопредседатель Ассамблеи славянских народов региона Роман Чегринец.

"Дырку от бублика они получат, а не Крым. Подобные заявления звучат от бессилия киевского режима, который провалил своё так называемое контрнаступление, от которого скоро отвернутся все его союзники", — сказал он.

Таким образом Чегринец прокомментировал слова начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова о том, что ВС Незалежной "в скором времени уже зайдут в Крым".

В Госдуме отвели Украине на попытки ударить по Крыму не больше двух месяцев и объяснили почему

В Госдуме отвели Украине на попытки ударить по Крыму не больше двух месяцев и объяснили почему

Ранее сенатор Ольга Ковитиди заявила, что Киев атакует Крым, так как не может смириться с расцветом полуострова на фоне убитой США Украины. Также она подчеркнула, что полуостров надёжно защищён.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Мальгавко

Светлана Оперук
  • Новости
  • Украина
  • Политика
  • Крым, Республика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров