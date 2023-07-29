Киев получит дырку от бублика: В Крыму жёстко ответили Буданову на угрозу вторжения

Украина хочет получить Крым, но в результате останется с дыркой от бублика, то есть ни с чем, ведь полуостров защищён от попыток вторжения. Такое заявление в беседе с РИА "Новости" сделал сопредседатель Ассамблеи славянских народов региона Роман Чегринец.

"Дырку от бублика они получат, а не Крым. Подобные заявления звучат от бессилия киевского режима, который провалил своё так называемое контрнаступление, от которого скоро отвернутся все его союзники", — сказал он.

Таким образом Чегринец прокомментировал слова начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова о том, что ВС Незалежной "в скором времени уже зайдут в Крым".