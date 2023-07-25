В Госдуме отвели Украине на попытки ударить по Крыму не больше двух месяцев и объяснили почему

Украина не в состоянии показать хоть сколько-либо значимый успех на фронте и поэтому делает ставку на "пиар-акции Киевского режима" вроде атаки беспилотников на Москву или подрыва Крымского моста. Таким мнением поделился с Лайфом депутат Госдумы Андрей Свинцов. По его словам, команда Владимира Зеленского пытается продемонстрировать своим западным хозяевам, что те десятки миллиардов долларов военной помощи, которые направляются им со всего мира, не уходят впустую.

По мнению Свинцова, такие попытки атаковать Россию киевский режим будет предпринимать ещё буквально два-три месяца, а затем они сойдут на нет в связи с окончательным достижением целей специальной военной операции. По прогнозу собеседника Лайфа, окончательный разгром Вооружённых сил Украины и "безоговорочную капитуляцию украинской хунты" мы увидим в ближайшие два-три месяца.

"Об этом говорят уже даже западные военные эксперты, ведь очевидно, что украинская армия абсолютно выдохлась и пройдёт буквально два-три месяца и практически уже не будет со стороны Украины возможно вести сколько-либо серьёзное сопротивление Вооружённым силам России. Мы вынуждены будем ещё потерпеть немного, но ответ от России будет абсолютно понятный. Мы будем видеть, как уничтожаются штабы, как будут уничтожаться военные предприятия на территории Украины и вся её инфраструктура, в том числе и порты, и железнодорожные развязки, и вокзалы, которые участвуют в снабжении фронта", — заявил в беседе с Лайфом Свинцов.