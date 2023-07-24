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24 июля, 16:02

Дядя выжившей на Крымском мосту девочки рассказал, как она приняла сообщение о гибели родителей

Дядя выжившей на Крымском мосту девочки: Пережила шок, узнав о смерти родителей

Выжившая при теракте на Крымском мосту 14-летняя девочка Ангелина была в шоковом состоянии, когда узнала о гибели своих родителей. Об этом рассказал её дядя Сергей.

Он подтвердил, что племянницу уже выписали из больницы. По его словам, её физическое и эмоциональное состояние в порядке.

"Сейчас племяннице уже сообщили о смерти родителей, это произошло четыре дня назад. Вы сами должны понимать, как она восприняла это. Я думаю, вы догадываетесь. Все мы живые люди. Шоковое состояние она перенесла", — сказал дядя девочки в беседе с kp.ru.

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Девочка отправится жить к дяде и тёте. Сергей не стал отвечать на вопрос о том, поедет ли племянница на могилу к родителям.

Напомним, утром 17 июля на Крымском мосту произошёл теракт. Как сообщали в НАК, объект атаковали два украинских беспилотных надводных аппарата. В результате взрыва погибла семейная пара из Белгородской области, пострадала их 14-летняя дочь. Супругов похоронили втайне от их дочери. Приходя в себя, она звала маму и требовала телефон, чтобы позвонить родным. Только недавно ей сказали, что родители погибли.

Обложка ©

ТАСС / Национальный антитеррористический комитет РФ

Илья Суриков
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