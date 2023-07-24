Дядя выжившей на Крымском мосту девочки рассказал, как она приняла сообщение о гибели родителей

Выжившая при теракте на Крымском мосту 14-летняя девочка Ангелина была в шоковом состоянии, когда узнала о гибели своих родителей. Об этом рассказал её дядя Сергей.

Он подтвердил, что племянницу уже выписали из больницы. По его словам, её физическое и эмоциональное состояние в порядке.

"Сейчас племяннице уже сообщили о смерти родителей, это произошло четыре дня назад. Вы сами должны понимать, как она восприняла это. Я думаю, вы догадываетесь. Все мы живые люди. Шоковое состояние она перенесла", — сказал дядя девочки в беседе с kp.ru.