Зовёт маму и требует телефон: Пострадавшая на Крымском мосту девочка всё ещё не знает о смерти родителей

Пострадавшая при теракте на Крымском мосту 14-летняя девочка Ангелина до сих пор не знает, что её родители погибли. У неё также развились осложнения — иммунитет атакует собственную щитовидную железу.

Как сообщает Mash, состояние девочки врачи оценивают как средней тяжести. У неё диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и перелом костей носа.

Уточняется, что у пострадавшей аутоиммунный тиреоидит. Объём щитовидной железы увеличился — её атакует собственный иммунитет. Для восстановления состояния пациентке проводят заместительную гормональную терапию.