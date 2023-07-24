Зовёт маму и требует телефон: Пострадавшая на Крымском мосту девочка всё ещё не знает о смерти родителей
У пострадавшей на Крымском мосту девочки ухудшилось состояние щитовидной железы
Пострадавшая при теракте на Крымском мосту 14-летняя девочка Ангелина до сих пор не знает, что её родители погибли. У неё также развились осложнения — иммунитет атакует собственную щитовидную железу.
Как сообщает Mash, состояние девочки врачи оценивают как средней тяжести. У неё диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и перелом костей носа.
Уточняется, что у пострадавшей аутоиммунный тиреоидит. Объём щитовидной железы увеличился — её атакует собственный иммунитет. Для восстановления состояния пациентке проводят заместительную гормональную терапию.
Кроме того, у девочки сильный стресс, ей дают антидепрессанты и транквилизаторы, назначены консультации психиатра и психолога. Ангелина до сих пор не знает, что её родители погибли. Она просит позвать маму и требует телефон. Медики не сообщают ей о гибели родственников, чтобы состояние ребёнка не ухудшилось.
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Напомним, 17 июля на Крымском мосту произошёл теракт. Мост атаковали два украинских беспилотника, в результате чего оказалось повреждено дорожное полотно. Под удар попал автомобиль семьи из Белгородской области. Муж и жена погибли, а их 14-летняя дочь Ангелина сильно пострадала. Девочку перевезли для лечения в Москву. Ей не рассказывают о гибели родителей, супругов похоронили втайне от дочери.
ТАСС / НАК РФ