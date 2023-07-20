Пострадавшую в результате теракта на Крымском мосту школьницу доставили в Москву
14-летнюю девочку, пострадавшую в результате теракта на Крымском мосту, доставили в ведущую детскую федеральную клинику в Москве — РДКБ Минздрава России, где продолжится её лечение. Об этом сообщила пресс-служба министерства.
Как рассказал анестезиолог-реаниматолог Федерального центра медицины катастроф Минздрава РФ Роман Горбунов, в настоящее время её состояние оценивается как стабильное и за время эвакуации не ухудшалось.
"Транспортировка осуществлялась бригадами медицины катастроф города Краснодара и Федерального центра медицины катастроф Минздрава России", — приводит его слова газета "Известия".
Как уже рассказывал Лайф, теракт на Крымском мосту произошёл 17 июля. По данным НАК, российскую территорию атаковали два украинских беспилотника, в результате чего оказалось повреждено дорожное полотно. Возбуждено уголовное дело по статье "Теракт". К сожалению, без жертв не обошлось. Под удар попал автомобиль семьи из Белгородской области. 14-летняя дочь сильно пострадала, а сами родители погибли. При этом школьница ещё не знает, что осталась сиротой.
Telegram / SHOT