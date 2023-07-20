Пострадавшую в результате теракта на Крымском мосту школьницу доставили в Москву

14-летнюю девочку, пострадавшую в результате теракта на Крымском мосту, доставили в ведущую детскую федеральную клинику в Москве — РДКБ Минздрава России, где продолжится её лечение. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Как рассказал анестезиолог-реаниматолог Федерального центра медицины катастроф Минздрава РФ Роман Горбунов, в настоящее время её состояние оценивается как стабильное и за время эвакуации не ухудшалось.