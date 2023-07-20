Погибшую при теракте на Крымском мосту семейную пару похоронили втайне от дочери

В Новом Осколе похоронили супругов, погибших в результате атаки на Крымский мост. Церемония прощания прошла втайне от 14-летней дочери семейной пары, которая до сих пор не знает, что случилось с её мамой и папой.

Ангелину сегодня перевезли для лечения в Москву. Её состояние стабилизировалось и не ухудшалось во время транспортировки в столичную больницу. При этом медики категорически против того, чтобы кто-либо рассказывал девочке о гибели родителей, поскольку боятся, что это негативно повлияет на процесс реабилитации пострадавшей.