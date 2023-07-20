Погибшую при теракте на Крымском мосту семейную пару похоронили втайне от дочери
Погибшую при атаке на Крымский мост семейную пару похоронили в Новом Осколе
В Новом Осколе началось прощание с супругами, погибшими на Крымском мосту. Обложка © LIFE
В Новом Осколе похоронили супругов, погибших в результате атаки на Крымский мост. Церемония прощания прошла втайне от 14-летней дочери семейной пары, которая до сих пор не знает, что случилось с её мамой и папой.
Ангелину сегодня перевезли для лечения в Москву. Её состояние стабилизировалось и не ухудшалось во время транспортировки в столичную больницу. При этом медики категорически против того, чтобы кто-либо рассказывал девочке о гибели родителей, поскольку боятся, что это негативно повлияет на процесс реабилитации пострадавшей.
Как уже рассказывал Лайф, теракт на Крымском мосту произошёл 17 июля. Российскую территорию атаковали два украинских беспилотника, в результате чего оказалось повреждено дорожное полотно. Под удар попал автомобиль семьи из Белгородской области. Муж и жена погибли, а их 14-летняя дочь сильно пострадала.