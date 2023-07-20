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20 июля, 11:59

Погибшую при теракте на Крымском мосту семейную пару похоронили втайне от дочери

Погибшую при атаке на Крымский мост семейную пару похоронили в Новом Осколе

<p>В Новом Осколе началось прощание с супругами, погибшими на Крымском мосту. Обложка © LIFE</p>

В Новом Осколе началось прощание с супругами, погибшими на Крымском мосту. Обложка © LIFE

В Новом Осколе похоронили супругов, погибших в результате атаки на Крымский мост. Церемония прощания прошла втайне от 14-летней дочери семейной пары, которая до сих пор не знает, что случилось с её мамой и папой.

Ангелину сегодня перевезли для лечения в Москву. Её состояние стабилизировалось и не ухудшалось во время транспортировки в столичную больницу. При этом медики категорически против того, чтобы кто-либо рассказывал девочке о гибели родителей, поскольку боятся, что это негативно повлияет на процесс реабилитации пострадавшей.

Лайф публикует видео с места прощания с супругами, погибшими на Крымском мосту

Лайф публикует видео с места прощания с супругами, погибшими на Крымском мосту

Как уже рассказывал Лайф, теракт на Крымском мосту произошёл 17 июля. Российскую территорию атаковали два украинских беспилотника, в результате чего оказалось повреждено дорожное полотно. Под удар попал автомобиль семьи из Белгородской области. Муж и жена погибли, а их 14-летняя дочь сильно пострадала.

Максим Плетнёв
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