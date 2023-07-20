Погибших на Крымском мосту супругов похоронят сегодня втайне от дочери

Супружескую пару, погибшую в результате теракта на Крымском мосту, похоронят сегодня, 20 июля, в белгородском Новом Осколе. Церемония пройдёт втайне от их выжившей дочери, которая до сих пор не знает о смерти родителей. Сейчас супругов готовят к отпеванию.

По данным Mash, психологи и врачи категорически против того, чтобы кто-либо рассказывал 14-летней Ангелине о гибели мамы и папы, потому что это может сказаться на процессе лечения. Из-за этого дедушка и бабушка школьницы не собираются ехать к внучке в ближайшее время. Говорят, боятся показать эмоции и рассказать о трагедии.