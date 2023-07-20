Погибших на Крымском мосту супругов похоронят сегодня втайне от дочери
Погибшие при теракте на Крымском мосту родители и их пострадавшая дочь. Обложка © SHOT
Супружескую пару, погибшую в результате теракта на Крымском мосту, похоронят сегодня, 20 июля, в белгородском Новом Осколе. Церемония пройдёт втайне от их выжившей дочери, которая до сих пор не знает о смерти родителей. Сейчас супругов готовят к отпеванию.
По данным Mash, психологи и врачи категорически против того, чтобы кто-либо рассказывал 14-летней Ангелине о гибели мамы и папы, потому что это может сказаться на процессе лечения. Из-за этого дедушка и бабушка школьницы не собираются ехать к внучке в ближайшее время. Говорят, боятся показать эмоции и рассказать о трагедии.
Власти Белгородской области взяли на себя расходы на похороны, также семье погибших назначат выплаты.
Как уже рассказывал Лайф, теракт на Крымском мосту произошёл 17 июля. Российскую территорию атаковали два украинских беспилотника, в результате чего оказалось повреждено дорожное полотно. Под удар попал автомобиль семьи из Белгородской области. Муж и жена погибли, а их 14-летняя дочь сильно пострадала. При этом школьница ещё не знает, что осталась сиротой. Сегодня девочку перевезли на лечение в Москву.