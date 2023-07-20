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20 июля, 07:36
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Погибших на Крымском мосту супругов похоронят сегодня втайне от дочери

<p>Погибшие при теракте на Крымском мосту родители и их пострадавшая дочь. Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot/54227" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Погибшие при теракте на Крымском мосту родители и их пострадавшая дочь. Обложка © SHOT

Супружескую пару, погибшую в результате теракта на Крымском мосту, похоронят сегодня, 20 июля, в белгородском Новом Осколе. Церемония пройдёт втайне от их выжившей дочери, которая до сих пор не знает о смерти родителей. Сейчас супругов готовят к отпеванию.

По данным Mash, психологи и врачи категорически против того, чтобы кто-либо рассказывал 14-летней Ангелине о гибели мамы и папы, потому что это может сказаться на процессе лечения. Из-за этого дедушка и бабушка школьницы не собираются ехать к внучке в ближайшее время. Говорят, боятся показать эмоции и рассказать о трагедии.

Власти Белгородской области взяли на себя расходы на похороны, также семье погибших назначат выплаты.

"Жалко её очень": Подруга выжившей на Крымском мосту девочки была с ней на связи до момента взрыва

"Жалко её очень": Подруга выжившей на Крымском мосту девочки была с ней на связи до момента взрыва

Как уже рассказывал Лайф, теракт на Крымском мосту произошёл 17 июля. Российскую территорию атаковали два украинских беспилотника, в результате чего оказалось повреждено дорожное полотно. Под удар попал автомобиль семьи из Белгородской области. Муж и жена погибли, а их 14-летняя дочь сильно пострадала. При этом школьница ещё не знает, что осталась сиротой. Сегодня девочку перевезли на лечение в Москву.

Александра Вишнякова
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