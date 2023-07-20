Лайф публикует видео с места прощания с супругами, погибшими на Крымском мосту
В Новом Осколе началось прощание с супругами, погибшими на Крымском мосту
В Новом Осколе началось прощание с супругами, погибшими на Крымском мосту. Фото © LIFE
Прощание с супружеской парой, погибшей в результате теракта на Крымском мосту, началось в белгородском Новом Осколе. Церемония проходит втайне от их выжившей дочери, которая до сих пор не знает о смерти родителей.
В местной церкви проходит отпевание, проститься с семьёй Кулик пришли десятки человек. Власти Белгородской области взяли на себя расходы на похороны.
В Новом Осколе началось прощание с супругами, погибшими на Крымском мосту. Видео © LIFE
Как уже рассказывал Лайф, теракт на Крымском мосту произошёл 17 июля. Российскую территорию атаковали два украинских беспилотника, в результате чего оказалось повреждено дорожное полотно. Под удар попал автомобиль семьи из Белгородской области. Муж и жена погибли, а их 14-летняя дочь сильно пострадала.
При этом школьница ещё не знает, что осталась сиротой. Психологи и врачи категорически против того, чтобы кто-либо рассказывал Ангелине о гибели мамы и папы, потому что это может сказаться на процессе лечения. Сегодня девочку перевезли на лечение в Москву.