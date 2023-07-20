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20 июля, 08:18
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Лайф публикует видео с места прощания с супругами, погибшими на Крымском мосту

В Новом Осколе началось прощание с супругами, погибшими на Крымском мосту

<p>В Новом Осколе началось прощание с супругами, погибшими на Крымском мосту. Фото © LIFE</p>

В Новом Осколе началось прощание с супругами, погибшими на Крымском мосту. Фото © LIFE

Прощание с супружеской парой, погибшей в результате теракта на Крымском мосту, началось в белгородском Новом Осколе. Церемония проходит втайне от их выжившей дочери, которая до сих пор не знает о смерти родителей.

В местной церкви проходит отпевание, проститься с семьёй Кулик пришли десятки человек. Власти Белгородской области взяли на себя расходы на похороны.

В Новом Осколе началось прощание с супругами, погибшими на Крымском мосту. Видео © LIFE

Как уже рассказывал Лайф, теракт на Крымском мосту произошёл 17 июля. Российскую территорию атаковали два украинских беспилотника, в результате чего оказалось повреждено дорожное полотно. Под удар попал автомобиль семьи из Белгородской области. Муж и жена погибли, а их 14-летняя дочь сильно пострадала.

Соседка погибших на Крымском мосту супругов назвала их "первой парой на селе"

Соседка погибших на Крымском мосту супругов назвала их "первой парой на селе"

При этом школьница ещё не знает, что осталась сиротой. Психологи и врачи категорически против того, чтобы кто-либо рассказывал Ангелине о гибели мамы и папы, потому что это может сказаться на процессе лечения. Сегодня девочку перевезли на лечение в Москву.

Александра Вишнякова
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