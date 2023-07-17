Соседка погибших на Крымском мосту супругов назвала их "первой парой на селе"
Мария Антоновна — старожил села в Прохоровском районе Белгородской области, откуда выехала на отдых семья Кулик, оказавшаяся в эпицентре теракта на Крымском мосту. Все соседи глубоко потрясены произошедшим, особенно собеседница Лайфа, чья правнучка училась в школе вместе с дочерью погибших Алексея и Натальи. По словам пенсионерки, это была образцовая и счастливая семья.
Баба Маша рассказывает о своих односельчанах — Алексее и Наталье, которые погибли во время теракта на Крымском мосту. Видео © LIFE / Андрей Тишин
"Пропала прямо первая пара. Какие хорошие они были, какие умные, Лёшка — золотой мужик. Счастливая пара была, а вот что получилось", — вытирает слёзы баба Маша.
Пенсионерка вспоминает, что изначально отговаривала Алексея и Наталью от поездки, опасаясь провокаций со стороны Киева. Украинских военных Мария Антоновна называет "зверьём" и требует для исполнителей и заказчиков взрыва самой суровой расправы.
"Там же зверьё! Что делает Украина — то там теракт, то там теракт. Что им сказать? Звери! Что сказать Зеленскому? Как молодой человек дружил с Россией и мог начать войну? Это вообще, это ужас", — сокрушается соседка погибших супругов Кулик.
Напомним, утром 17 июля произошёл взрыв на Крымском мосту. В результате случившегося погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь пострадала. Девочку госпитализировали, она находится в реанимации. По данным НАК, атаку совершили два украинских беспилотных надводных аппарата, в результате было повреждено дорожное полотно. СК после случившегося возбудил уголовное дело по статье о теракте.
LIFE / Андрей Тишин