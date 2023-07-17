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17 июля, 16:18

Соседка погибших на Крымском мосту супругов назвала их "первой парой на селе"

Мария Антоновна — старожил села в Прохоровском районе Белгородской области, откуда выехала на отдых семья Кулик, оказавшаяся в эпицентре теракта на Крымском мосту. Все соседи глубоко потрясены произошедшим, особенно собеседница Лайфа, чья правнучка училась в школе вместе с дочерью погибших Алексея и Натальи. По словам пенсионерки, это была образцовая и счастливая семья.

Баба Маша рассказывает о своих односельчанах — Алексее и Наталье, которые погибли во время теракта на Крымском мосту. Видео © LIFE / Андрей Тишин

"Пропала прямо первая пара. Какие хорошие они были, какие умные, Лёшка золотой мужик. Счастливая пара была, а вот что получилось", вытирает слёзы баба Маша.

Пенсионерка вспоминает, что изначально отговаривала Алексея и Наталью от поездки, опасаясь провокаций со стороны Киева. Украинских военных Мария Антоновна называет "зверьём" и требует для исполнителей и заказчиков взрыва самой суровой расправы.

"Там же зверьё! Что делает Украина то там теракт, то там теракт. Что им сказать? Звери! Что сказать Зеленскому? Как молодой человек дружил с Россией и мог начать войну? Это вообще, это ужас", сокрушается соседка погибших супругов Кулик.

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Напомним, утром 17 июля произошёл взрыв на Крымском мосту. В результате случившегося погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь пострадала. Девочку госпитализировали, она находится в реанимации. По данным НАК, атаку совершили два украинских беспилотных надводных аппарата, в результате было повреждено дорожное полотно. СК после случившегося возбудил уголовное дело по статье о теракте.

Обложка ©

LIFE / Андрей Тишин

Алексей Берковиц
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