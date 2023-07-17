Соседка погибших на Крымском мосту супругов назвала их "первой парой на селе"

Мария Антоновна — старожил села в Прохоровском районе Белгородской области, откуда выехала на отдых семья Кулик, оказавшаяся в эпицентре теракта на Крымском мосту. Все соседи глубоко потрясены произошедшим, особенно собеседница Лайфа, чья правнучка училась в школе вместе с дочерью погибших Алексея и Натальи. По словам пенсионерки, это была образцовая и счастливая семья.

Баба Маша рассказывает о своих односельчанах — Алексее и Наталье, которые погибли во время теракта на Крымском мосту. Видео © LIFE / Андрей Тишин

"Пропала прямо первая пара. Какие хорошие они были, какие умные, Лёшка — золотой мужик. Счастливая пара была, а вот что получилось", — вытирает слёзы баба Маша.

Пенсионерка вспоминает, что изначально отговаривала Алексея и Наталью от поездки, опасаясь провокаций со стороны Киева. Украинских военных Мария Антоновна называет "зверьём" и требует для исполнителей и заказчиков взрыва самой суровой расправы.