Потерявшей родителей на Крымском мосту девушке впервые сказали, что они погибли

14-летнюю Ангелину, которая пострадала при взрыве на Крымском мосту и лишилась в результате этого теракта родителей, выписывают из больницы. Об этом сообщает SHOT .

По его данным, только теперь, когда угроза для её здоровья снята, Ангелине рассказали, что её мама и папа погибли. Теперь девушка приходит в себя от шока после такой новости. Родственники говорят, что она справляется.