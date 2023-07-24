Потерявшей родителей на Крымском мосту девушке впервые сказали, что они погибли
Пострадавшую при взрыве на Крымском мосту девушку-подростка выписали из больницы
Погибшие при теракте на Крымском мосту родители и их пострадавшая дочь. Обложка © SHOT
14-летнюю Ангелину, которая пострадала при взрыве на Крымском мосту и лишилась в результате этого теракта родителей, выписывают из больницы. Об этом сообщает SHOT.
По его данным, только теперь, когда угроза для её здоровья снята, Ангелине рассказали, что её мама и папа погибли. Теперь девушка приходит в себя от шока после такой новости. Родственники говорят, что она справляется.
Из больницы Ангелину заберёт дядя. Из Москвы, где лечили девушку, они отправятся домой в Новый Оскол.
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Напомним, утром 17 июля произошёл теракт на Крымском мосту. По данным НАК, атаку совершили два украинских беспилотных надводных аппарата, повреждено дорожное полотно. В результате инцидента погибла семейная пара из Белгородской области, серьёзно пострадала их 14-летняя дочь. Супругов похоронили втайне от их дочери, потому что на тот момент она была ещё очень слаба. Приходя в себя, девушка звала маму и требовала телефон, чтобы позвонить родным.