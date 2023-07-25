Захарова заявила, что Киев продолжит наносить удары по Крымскому мосту за деньги Запада
Захарова: США, ЕС и Британия будут оплачивать удары Киева по Крымскому мосту
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление главы Минобороны Украины Алексея Резникова о том, что Киев продолжит наносить удары по Крымскому мосту. Дипломат отметила, что эти действия властей Незалежной будут оплачивать её западные партнёры.
"Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев продолжит нанесение ударов по Крымскому мосту. А США, Британия вместе с ЕС будут это оплачивать", — написала Захарова в телеграм-канале.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев будет и дальше наносить удары по Крымскому мосту. Глава военного ведомства Незалежной назвал объекты, которые ВСУ атаковали на полуострове, и сам Крымский мост "законными целями", нападение на которые, по его словам, "снижает боеспособность" РФ.
Напомним, утром 17 июля произошёл теракт на Крымском мосту. По данным НАК, атаку совершили два украинских беспилотных надводных аппарата, повреждено дорожное полотно. В результате инцидента погибла семейная пара из Белгородской области, серьёзно пострадала их 14-летняя дочь. Супругов похоронили втайне от их дочери. Пострадавшей девочке лишь спустя неделю рассказали, что её родители погибли.
ТАСС / Сергей Бобылев