Захарова заявила, что Киев продолжит наносить удары по Крымскому мосту за деньги Запада

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление главы Минобороны Украины Алексея Резникова о том, что Киев продолжит наносить удары по Крымскому мосту. Дипломат отметила, что эти действия властей Незалежной будут оплачивать её западные партнёры.

"Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев продолжит нанесение ударов по Крымскому мосту. А США, Британия вместе с ЕС будут это оплачивать", — написала Захарова в телеграм-канале.