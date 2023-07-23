Слабость Зеленского вылезла наружу после колоссального удара России, заявили в Киеве
Экс-советник Кучмы Соскин: Удары возмездия Москвы показали слабость Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский не может обеспечить безопасность страны. Это продемонстрировали удары возмездия России после атаки Киева на Крымский мост, заявил экс-советник второго лидера Незалежной Леонида Кучмы Олег Соскин на своём YouTube-канале.
"Сейчас по Украине нанесли колоссальный удар", — подчеркнул он.
По словам Соскина, Зеленский сейчас может только навредить Украине. Так, уже провалились его попытки защитить одесские порты, обеспечить членство Незалежной в НАТО и получить больше современного вооружения. Вот и выходит, что лучшим выбором для Зеленского станет решение об отставке. Как отметил Соскин, действующий украинский лидер не может противостоять президенту РФ Владимиру Путину.
Напомним, 17 июля на Крымском мосту произошёл теракт. Территорию РФ атаковали два украинских надводных беспилотника, повредив дорожное полотно. Русские хакеры выяснили, что в операции могли принимать участие два иностранных танкера. В результате атаки под удар попал автомобиль семьи из Белгородской области. Супруги погибли, а их 14-летняя дочь сильно пострадала, её перевезли для лечения в Москву. На днях погибших родителей похоронили втайне от дочери. Она до сих пор не знает об их смерти.
18 июля в качестве ответа на взрыв на Крымском мосту ВС РФ нанесли "групповой удар возмездия" по объектам, где готовились теракты против России с применением безэкипажных катеров, а также по месту их изготовления на судоремонтном заводе в районе Одессы. Кроме того, были уничтожены хранилища топлива объёмом около 70 тысяч тонн. А в ночь на 19 июля ВС РФ нанесли новый групповой удар по объектам военной промышленности, топливной инфраструктуры и складам боеприпасов ВСУ в районе Одессы, а также по авиабазе Канатово.
T.me / V_Zelenskiy_official