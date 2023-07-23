Президент Украины Владимир Зеленский не может обеспечить безопасность страны. Это продемонстрировали удары возмездия России после атаки Киева на Крымский мост, заявил экс-советник второго лидера Незалежной Леонида Кучмы Олег Соскин на своём YouTube-канале.

"Сейчас по Украине нанесли колоссальный удар", — подчеркнул он.

По словам Соскина, Зеленский сейчас может только навредить Украине. Так, уже провалились его попытки защитить одесские порты, обеспечить членство Незалежной в НАТО и получить больше современного вооружения. Вот и выходит, что лучшим выбором для Зеленского станет решение об отставке. Как отметил Соскин, действующий украинский лидер не может противостоять президенту РФ Владимиру Путину.