На Украине пообещали продолжить наносить удары по Крымскому мосту
Глава Минобороны Резников: Киев продолжит наносить удары по Крымскому мосту
Киев продолжит наносить удары по Крымскому мосту. С таким заявлением выступил министр обороны Украины Алексей Резников, передаёт CNN.
"Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина продолжит совершать нападения на... Крым и Крымский мост, связывающий его с материковой Россией", — отмечает телеканал.
В интервью CNN глава Минобороны Незалежной назвал объекты, которые Киев атаковал на полуострове, и сам Крымский мост "законными целями", нападение на которые, по его словам, "снижает боеспособность" РФ.
Напомним, утром 17 июля произошёл теракт на Крымском мосту. По данным НАК, атаку совершили два украинских беспилотных надводных аппарата, повреждено дорожное полотно. В результате инцидента погибла семейная пара из Белгородской области, серьёзно пострадала их 14-летняя дочь. Супругов похоронили втайне от девочки, потому что на тот момент она была ещё очень слаба. Пострадавшую уже выписали из больницы, ей рассказали о случившемся.
ТАСС / Сергей Мальгавко