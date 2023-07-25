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Опубликовано 25 июля 2023, 08:01

На Украине пообещали продолжить наносить удары по Крымскому мосту

Глава Минобороны Резников: Киев продолжит наносить удары по Крымскому мосту

Киев продолжит наносить удары по Крымскому мосту. С таким заявлением выступил министр обороны Украины Алексей Резников, передаёт CNN.

"Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина продолжит совершать нападения на... Крым и Крымский мост, связывающий его с материковой Россией", — отмечает телеканал.

В интервью CNN глава Минобороны Незалежной назвал объекты, которые Киев атаковал на полуострове, и сам Крымский мост "законными целями", нападение на которые, по его словам, "снижает боеспособность" РФ.

Дядя выжившей на Крымском мосту девочки рассказал, как она приняла сообщение о гибели родителей
Дядя выжившей на Крымском мосту девочки рассказал, как она приняла сообщение о гибели родителей

Напомним, утром 17 июля произошёл теракт на Крымском мосту. По данным НАК, атаку совершили два украинских беспилотных надводных аппарата, повреждено дорожное полотно. В результате инцидента погибла семейная пара из Белгородской области, серьёзно пострадала их 14-летняя дочь. Супругов похоронили втайне от девочки, потому что на тот момент она была ещё очень слаба. Пострадавшую уже выписали из больницы, ей рассказали о случившемся.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Иван Косицын
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