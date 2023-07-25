На Украине пообещали продолжить наносить удары по Крымскому мосту

"Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина продолжит совершать нападения на... Крым и Крымский мост, связывающий его с материковой Россией", — отмечает телеканал.

В интервью CNN глава Минобороны Незалежной назвал объекты, которые Киев атаковал на полуострове, и сам Крымский мост "законными целями", нападение на которые, по его словам, "снижает боеспособность" РФ.