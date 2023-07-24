Сенатор увидела в атаках на Крым обиду Киева: Не могут смириться с расцветом полуострова
Сенатор Ковитиди: Враги не могут пережить, что Крым расцветает
Ситуация в Крыму после неудавшегося налёта дронов ВСУ находится под контролем, жители полуострова спокойны. Об этом сообщила член Совета Федерации Ольга Ковитиди. По её словам, противник наносит такие удары, потому что не может пережить расцвета российского Крыма.
"Все профильные службы работают на местах. Люди спокойны, обо всём своевременно оповещаются. Ситуация под контролем. Что касается отношения крымчан к происходящему, мы понимаем, что враги России не могут пережить, что российский Крым расцветает на фоне убитой США Украины", — сказала Ковитиди в беседе с RT.
Напомним, сегодня ночью ВСУ пытались атаковать Крым при помощи 17 беспилотников. Часть из них удалось подавить средствами РЭБ, другие были уничтожены силами ПВО. При этом обломки дронов упали на склад боеприпасов в Джанкойском районе, из-за этого было приостановлено движение по железной дороге на этом участке. Также временно была перекрыта автотрасса Джанкой – Симферополь. Сейчас движение возобновилось.
ТАСС / Мальгавко Сергей