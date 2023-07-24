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24 июля, 05:40

Аксёнов: Движение по ж/д и автотрассе в Джанкойском районе Крыма приостановлено

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что из-за ЧП на складе боеприпасов было приостановлено движение по железной дороге в Джанкойском районе. Также временно перекрыта автотрасса Джанкой – Симферополь.

"В целях безопасности приостановлено движение по железной дороге в Джанкойском районе и автомобильной трассе Джанкой – Симферополь", — уточнил Аксёнов в телеграм-канале.

Глава полуострова добавил, что схемы объезда будут опубликованы на официальных страницах Минтранса Крыма.

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Ранее Аксёнов заявил, что в небе над Крымом было сбито силами ПВО и подавлено средствами РЭБ 11 украинских беспилотников. Произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе. Также обломками БПЛА повреждён частный дом в Кировском районе.

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ТАСС / Андрей Рубцов

Иван Косицын
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