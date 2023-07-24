Аксёнов: Движение по ж/д и автотрассе в Джанкойском районе Крыма приостановлено

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что из-за ЧП на складе боеприпасов было приостановлено движение по железной дороге в Джанкойском районе. Также временно перекрыта автотрасса Джанкой – Симферополь.

"В целях безопасности приостановлено движение по железной дороге в Джанкойском районе и автомобильной трассе Джанкой – Симферополь", — уточнил Аксёнов в телеграм-канале.

Глава полуострова добавил, что схемы объезда будут опубликованы на официальных страницах Минтранса Крыма.