Аксёнов заявил о сбитых в Крыму 11 беспилотниках ВСУ

Над Крымом силами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сбито и подавлено 11 украинских беспилотников. Как сообщил глава региона Сергей Аксёнов, произошло попадание в частный дом.

"В небе над Крымом сбито силами ПВО и подавлено средствами РЭБ 11 БПЛА противника. Произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе. Также обломками БПЛА повреждён частный дом в Кировском районе", — написал он в телеграм-канале.

На местах происшествий сейчас находятся сотрудники экстренных служб. Аксёнов призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.