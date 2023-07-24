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24 июля, 05:04
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Аксёнов заявил о сбитых в Крыму 11 беспилотниках ВСУ

Аксёнов: Над Крымом сбито и подавлено 11 украинских БПЛА, повреждён частный дом

Над Крымом силами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сбито и подавлено 11 украинских беспилотников. Как сообщил глава региона Сергей Аксёнов, произошло попадание в частный дом.

"В небе над Крымом сбито силами ПВО и подавлено средствами РЭБ 11 БПЛА противника. Произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе. Также обломками БПЛА повреждён частный дом в Кировском районе", — написал он в телеграм-канале.

На местах происшествий сейчас находятся сотрудники экстренных служб. Аксёнов призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

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Ранее украинский беспилотник атаковал склад боеприпасов в Красногвардейском районе Крыма, сообщил глава республики Сергей Аксёнов. По его словам, на объекте произошла детонация боеприпасов. Разрушений и пострадавших, по предварительным данным, нет.

Обложка ©

unsplash

Оксана Попова
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