Аксёнов сообщил о детонации на складе боеприпасов в Крыму после атаки дрона ВСУ

Украинский беспилотник атаковал склад боеприпасов в Красногвардейском районе Крыма, сообщил глава республики Сергей Аксёнов. По его словам, на объекте произошла детонация боеприпасов. Разрушений и пострадавших, по предварительным данным, нет.

"Произошла атака вражеского беспилотника на Красногвардейский район. В результате <...> произошла детонация боеприпасов на складе хранения", — сказал глава региона в обращении, опубликованном в его телеграм-канале.

Аксёнов отметил, что в связи с инцидентом принял решение объявить эвакуацию населения в радиусе пяти километров от эпицентра. Кроме того, временно приостанавливается движение по прилегающей железной дороге.