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22 июля, 09:28

Аксёнов сообщил о детонации на складе боеприпасов в Крыму после атаки дрона ВСУ

Украинский беспилотник атаковал склад боеприпасов в Красногвардейском районе Крыма, сообщил глава республики Сергей Аксёнов. По его словам, на объекте произошла детонация боеприпасов. Разрушений и пострадавших, по предварительным данным, нет.

"Произошла атака вражеского беспилотника на Красногвардейский район. В результате <...> произошла детонация боеприпасов на складе хранения", сказал глава региона в обращении, опубликованном в его телеграм-канале.

Аксёнов отметил, что в связи с инцидентом принял решение объявить эвакуацию населения в радиусе пяти километров от эпицентра. Кроме того, временно приостанавливается движение по прилегающей железной дороге.

Момент взрыва на полигоне в Крыму попал на видео

Момент взрыва на полигоне в Крыму попал на видео

Сегодня утром Аксёнов сообщил, что дроны ВСУ попытались атаковать объекты в Красногвардейском районе Крыма. Сотрудники МЧС и все профильные службы находятся на местах, отметил глава республики.

Ранее на полигоне в Кировском районе Крыма произошёл пожар, из-за ЧП временно перекрыли движение по трассе "Таврида". Жителей ближайших населённых пунктов на сутки отселили из зоны ЧП в два пункта временного размещения. Позднее спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Киев ударил по полигону ракетой западного производства.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Мальгавко

Матвей Константинов
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