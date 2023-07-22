Аксёнов сообщил о детонации на складе боеприпасов в Крыму после атаки дрона ВСУ
Украинский беспилотник атаковал склад боеприпасов в Красногвардейском районе Крыма, сообщил глава республики Сергей Аксёнов. По его словам, на объекте произошла детонация боеприпасов. Разрушений и пострадавших, по предварительным данным, нет.
"Произошла атака вражеского беспилотника на Красногвардейский район. В результате <...> произошла детонация боеприпасов на складе хранения", — сказал глава региона в обращении, опубликованном в его телеграм-канале.
Аксёнов отметил, что в связи с инцидентом принял решение объявить эвакуацию населения в радиусе пяти километров от эпицентра. Кроме того, временно приостанавливается движение по прилегающей железной дороге.
Сегодня утром Аксёнов сообщил, что дроны ВСУ попытались атаковать объекты в Красногвардейском районе Крыма. Сотрудники МЧС и все профильные службы находятся на местах, отметил глава республики.
Ранее на полигоне в Кировском районе Крыма произошёл пожар, из-за ЧП временно перекрыли движение по трассе "Таврида". Жителей ближайших населённых пунктов на сутки отселили из зоны ЧП в два пункта временного размещения. Позднее спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Киев ударил по полигону ракетой западного производства.
ТАСС / Сергей Мальгавко