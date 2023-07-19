Украина фактически признала, что ударила западной ракетой по полигону в Крыму

Советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат фактически признал, что украинские войска ударили по полигону в Крыму западной ракетой. При этом прямо говорить о причастности к подрыву российского склада боеприпасов он, по всей видимости, побоялся.

Отвечая на вопрос, каким оружием можно было атаковать полигон в Крыму, Игнат напомнил, что у Киева есть американские и британские дальнобойные ракеты HARM и Storm Shadow. По его словам, главное заключается в том, чтобы удар нанесли метко.