Украина фактически признала, что ударила западной ракетой по полигону в Крыму
Спикер ВВС Украины Игнат фактически признал, что ВСУ ударили по полигону в Крыму
Советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат фактически признал, что украинские войска ударили по полигону в Крыму западной ракетой. При этом прямо говорить о причастности к подрыву российского склада боеприпасов он, по всей видимости, побоялся.
Отвечая на вопрос, каким оружием можно было атаковать полигон в Крыму, Игнат напомнил, что у Киева есть американские и британские дальнобойные ракеты HARM и Storm Shadow. По его словам, главное заключается в том, чтобы удар нанесли метко.
"Партнёры передали нам средства, способные доставать цели на определённом расстоянии. Украинские лётчики неоднократно демонстрировали их возможности. Поэтому нам нужны самолёты F-16 для большей результативности и эффективности", — отметил Игнат в эфире украинского телемарафона.
Напомним, на востоке Крыма на полигоне в Кировском районе произошёл пожар. Из-за ЧП перекрыли трассу "Таврида" — глава региона Сергей Аксёнов показал схему объезда. Жителей четырёх ближайших сёл на сутки отселят из места ЧП, их примут два пункта временного размещения. Ранее украинские СМИ распространили заявление главы украинской разведки Кирилла Буданова о том, что пожар на полигоне — это дело рук ГУР и ВСУ, однако затем утверждалось, что он такого не говорил.
Telegram / ЧП / Симферополь