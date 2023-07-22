Аксёнов сообщил о новой попытке атаки украинских дронов на Крым

Украинские войска попытались атаковать беспилотниками инфраструктурные объекты в Красногвардейском районе Крыма. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

"Противником совершена попытка налёта с использованием БПЛА по инфраструктурным объектам Красногвардейского района Республики Крым. Сотрудники МЧС находятся на месте для ликвидации возможных последствий", — говорится в заявлении Аксёнова в телеграм-канале.

Глава республики добавил, что работают все профильные службы, и призвал доверять только официальным источникам информации.