Движение по Крымскому мосту временно перекрыто

Движение по Крымскому мосту временно остановлено. Об этом сообщает телеграм-канал "Крымский мост: оперативная информация".

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", — говорится в сообщении телеграм-канала, где публикуется актуальная информация о ситуации на мосту и подъездах к объекту.