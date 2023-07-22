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22 июля, 07:39
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Движение по Крымскому мосту временно перекрыто

Движение по Крымскому мосту временно остановлено. Об этом сообщает телеграм-канал "Крымский мост: оперативная информация".

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", — говорится в сообщении телеграм-канала, где публикуется актуальная информация о ситуации на мосту и подъездах к объекту.

При этом всех находящихся на мосту и в зоне досмотра попросили не создавать паники, сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Зеленский назвал Крымский мост целью Украины

Зеленский назвал Крымский мост целью Украины

Как уже рассказывал Лайф, 17 июля на Крымском мосту был совершён теракт, организованный Украиной. Объект атаковали два беспилотных надводных аппарата, из-за чего оказалось повреждено дорожное полотно. Под удар попала семья из Белгородской области, родители погибли, а их 14-летняя дочь пострадала. Не исключено, что атаку могли произвести морские дроны, сброшенные с гражданских судов. Русские хакеры провели расследование и выяснили, что в операции могли принимать участие два иностранных танкера.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Николь Вербер
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