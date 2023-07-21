Три беспилотника пытались атаковать военный аэродром в Крыму. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, накануне около трёх часов дня система ПВО сбила два БПЛА на подлёте к аэродрому в посёлке Гвардейское (Симферопольский район). Ещё один дрон ВСУ ликвидировали средствами РЭБ. Никто не пострадал. Разрушений также не зафиксировано.