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21 июля, 05:57

Три беспилотника пытались атаковать военный аэродром в Крыму

SHOT: В Крыму силы ПВО и РЭБ отбили атаку трёх БПЛА на военный аэродром

Три беспилотника пытались атаковать военный аэродром в Крыму. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, накануне около трёх часов дня система ПВО сбила два БПЛА на подлёте к аэродрому в посёлке Гвардейское (Симферопольский район). Ещё один дрон ВСУ ликвидировали средствами РЭБ. Никто не пострадал. Разрушений также не зафиксировано.

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Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что в центральной части полуострова сбит украинский беспилотник. Пострадавших и разрушений зафиксировано не было.

Обложка ©

Unsplash

Никита Никонов
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