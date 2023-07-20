Регион

Уведомления отключены

20 июля, 12:28
7057

Аксёнов: В центральной части Крыма сбит украинский беспилотник

Силы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник в центральной части Крыма. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксёнов.

"В центральной части Крыма силами ПВО сбит вражеский беспилотник. Пострадавших и разрушений нет", — написал он в своём телеграм-канале.

Глава республики также обратился к местным жителям и призвал их сохранять спокойствие. При этом Аксёнов отметил, что доверять можно только проверенной информации и официальным источникам информации.

"Кровавые следы напоследок": Захарова заявила об агонии киевского режима после теракта в Крыму

"Кровавые следы напоследок": Захарова заявила об агонии киевского режима после теракта в Крыму

Сегодня утром глава Крыма уже сообщал об атаке дрона. Беспилотник врезался в магазин посёлка Раздольное, в результате чего погибла 14-летняя девочка. Она умирала на глазах у мамы, которая в одной ночнушке выбежала из дома на помощь дочери. В пять утра без сознания, дыхания и сердечной деятельности школьницу доставили в больницу, однако спасти её не удалось.

Обложка ©

Getty Images / Ercin Erturk / Anadolu Agency

Николь Вербер
  • Новости
  • Сергей Аксенов
  • Происшествия
  • Крым, Республика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров