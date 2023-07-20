Аксёнов: В центральной части Крыма сбит украинский беспилотник

Глава республики также обратился к местным жителям и призвал их сохранять спокойствие. При этом Аксёнов отметил, что доверять можно только проверенной информации и официальным источникам информации.

Сегодня утром глава Крыма уже сообщал об атаке дрона. Беспилотник врезался в магазин посёлка Раздольное, в результате чего погибла 14-летняя девочка. Она умирала на глазах у мамы, которая в одной ночнушке выбежала из дома на помощь дочери. В пять утра без сознания, дыхания и сердечной деятельности школьницу доставили в больницу, однако спасти её не удалось.