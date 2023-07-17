"Кровавые следы напоследок": Захарова заявила об агонии киевского режима после теракта в Крыму

Утренний теракт на Крымском мосту является агонией киевского режима, которому диктуют действия в НАТО. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио "Комсомольская правда" .

"У меня нет никаких в этом сомнений… Речь, безусловно, идёт о международном терроризме. Мы видим чёткую связь между действиями киевского режима и теми установками, которые дают ему в НАТО", — подчеркнула дипломат.