"Кровавые следы напоследок": Захарова заявила об агонии киевского режима после теракта в Крыму
Захарова — о теракте в Крыму: Агония киевского режима даёт кровавые следы
Утренний теракт на Крымском мосту является агонией киевского режима, которому диктуют действия в НАТО. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио "Комсомольская правда".
"У меня нет никаких в этом сомнений… Речь, безусловно, идёт о международном терроризме. Мы видим чёткую связь между действиями киевского режима и теми установками, которые дают ему в НАТО", — подчеркнула дипломат.
А Россия же, продолжила Захарова, старается остановить украинский беспредел, устранить исходящую от Киева угрозу, которая даже европейским континентом не ограничивается.
Как сообщал Лайф, утром 17 июля произошёл взрыв на Крымском мосту. СК РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте. По данным НАК, атаку совершили два украинских беспилотных надводных аппарата. В результате теракта погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь пострадала. Девочка находится в больнице в состоянии средней степени тяжести. Она потеряла память.
ТАСС / Сергей Фадеичев