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17 июля, 13:52

"Кровавые следы напоследок": Захарова заявила об агонии киевского режима после теракта в Крыму

Захарова — о теракте в Крыму: Агония киевского режима даёт кровавые следы

Утренний теракт на Крымском мосту является агонией киевского режима, которому диктуют действия в НАТО. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио "Комсомольская правда".

"У меня нет никаких в этом сомнений… Речь, безусловно, идёт о международном терроризме. Мы видим чёткую связь между действиями киевского режима и теми установками, которые дают ему в НАТО", — подчеркнула дипломат.

А Россия же, продолжила Захарова, старается остановить украинский беспредел, устранить исходящую от Киева угрозу, которая даже европейским континентом не ограничивается.

Ветеран "Альфы" раскрыл причастность США к теракту на Крымском мосту

Ветеран "Альфы" раскрыл причастность США к теракту на Крымском мосту

Как сообщал Лайф, утром 17 июля произошёл взрыв на Крымском мосту. СК РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте. По данным НАК, атаку совершили два украинских беспилотных надводных аппарата. В результате теракта погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь пострадала. Девочка находится в больнице в состоянии средней степени тяжести. Она потеряла память.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Фадеичев

Светлана Оперук
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